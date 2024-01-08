В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли пять участков трасс

Сильный ветер с метелью и плохая видимость стали причиной ограничений, введенных для автомобилистов в Алтайском крае. Сообщается, что временные ограничения введены для всех видов транспорта, пишет RT.
«Госавтоинспекция Алтайского края информирует о временном ограничении движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий - порывистым ветром до 25 м/с, отсутствием видимости, снегом и метелью», - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.
Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки, пообещали в ведомстве.
За пару дней но наступления нового года более 100 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды в Дагестане. Обесточенными оказались сразу несколько населенных пунктов Хунзахского района. Кроме того, на ряде перевалов сотрудники ГИБДД ограничили передвижение автомобилей.
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