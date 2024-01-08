Бойцы с Кубани поздравили родных с праздниками по телемосту

Бойцы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа по телемосту пообщались со своими родными и близкими на Кубани и поздравили их с Новым годом и Рождеством. Для этого в тыловом районе на Запорожском направлении организовали защищенную видеоконференцсвязь с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала Штеменко.

Участники СВО смогли узнать самые последние домашние новости. Родственники и курсанты военного училища передали своим близким в зоне спецоперации важные слова поддержки и напомнили, что ждут их дома с победой.

«Это нужно для поддержки морального духа. Увидеть родных, узнать, что у них все хорошо, можно передать приветы всем друзьям. И родные будут знать, что с нами все хорошо и мы в надежных руках» - говорит военнослужащий Алексей Мартыненко.

Телемосты для участников спецоперации проводят регулярно, чтобы поддерживать боевой дух военнослужащих и информировать семьи военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.