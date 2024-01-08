На полигоне в ДНР создали точную копию позиций ВСУ для тренировки штурмовиков

Штурмовики Южной группировки войск отрабатывают навыки ведения ближнего боя при штурме позиций на одном из полигонов в Донецкой Народной Республике. Бойцы осваивают приемы ведения тактического боя в наступлении под руководством инструкторов, у которых уже есть опыт боевых действий.

Это уникальный полигон: снятые с беспилотников позиции противника скопированы и отрыты в масштабе один к одному, чтобы каждый военнослужащий мог отработать свои действия в реальных условиях и изучить огневые точки противника. То есть, это полигон для штурмовых групп в масштабе один к одному.

«Каждый боец доводит свои действия на данном объекте до автоматизма. Человек, который отработал свои действия до автоматизма, - он уже не думает и в стрессовой ситуации действует "на автомате". Это намного упрощает работу военнослужащих в критических ситуациях», - рассказал заместитель командира батальона с позывным «Чивас».

Бойцы в составе штурмовых групп прокачивают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление. Штурмовики отрабатывают взаимодействие, организацию связи с командным пунктом, навыки ведения огня из любого стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, ручных гранатометов.

Командиры штурмовых подразделений отрабатывают навыки работы с подразделением в бою - они управляют действиями личного состава. Бойцов готовят непрерывно на ротационной основе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.