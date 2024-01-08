Шойгу поздравил полки и бригаду, получившие почетные наименования гвардейских

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил два полка и бригаду, которые удостоились почетного наименования гвардейских. Все они участвуют в специальной военной операции. Министр обороны направил телеграммы отличившимся воинским частям и соединению.

Гвардейским стал 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты. Его огнеметные подразделения с первых дней спецоперации эффективно решают боевые задачи на самых сложных направлениях. Они обеспечивают огневую поддержку общевойсковым подразделениям и частям группировки войск (сил) «Центр». Больше 190 военнослужащих полка получили госнаграды за отличие при выполнении боевых задач, отвагу и мужество.

На самых сложных и ответственных направлениях СВО работает и 55-я отдельная мотострелковая бригада (горная). Это одно из передовых соединений Центрального военного округа. Бойцы бригады наносят противнику ощутимый урон и заставляют его отказываться от своих целей. Больше тысячи военнослужащих бригады награждены за массовый героизм, храбрость и самоотверженность. Одному из них - лейтенанту М.О. Донгаку - присвоено звание Героя Российской Федерации.

Задачи инженерного обеспечения в зоне спецоперации выполняет 40-й инженерно-­саперный полк. Его бойцы находятся там с первых дней СВО. За это время бойцы проверили больше тысячи километров маршрутов движения, обезвредили и уничтожили около 1 500 взрывоопасных предметов, установили больше 10 тысяч разных мин и возвели около 10 километров невзрывных заграждений. Больше 190 военнослужащих полка получили награды за отличие при выполнении боевых задач, отвагу и мужество. Полковник Р.Г. Сайфуллин удостоен звания Героя Российской Федерации.

Сергей Шойгу поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Глава военного ведомства выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить стране, надежно обеспечивать ее безопасность. Глава Минобороны России пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Отечества.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.