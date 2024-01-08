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Пожар площадью четыре тысячи квадратов охватил ангар в Петербурге

В тушении задействовано 22 специалиста и пять единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступала.
Ирина Егорова 2024-01-08 02:17:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России, Ангелины Сиордиа, Санкт-Петербург| Питер | Афиша, Новости, События, Вконтакте

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в металлическом ангаре, в котором находится склад. Огонь распространился на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России. 

Уточняется, что в тушении крупного пожара задействованы пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации привлечено 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

На кадрах, снятых очевидцами, видно огромное алое зарево и черный столб дыма. Информация о пострадавших пока не поступала. На территории, где находится ангар, размещены также промышленные организации, автосервис, кафе.

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