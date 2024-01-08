Пожар площадью четыре тысячи квадратов охватил ангар в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в металлическом ангаре, в котором находится склад. Огонь распространился на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что в тушении крупного пожара задействованы пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации привлечено 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

На кадрах, снятых очевидцами, видно огромное алое зарево и черный столб дыма. Информация о пострадавших пока не поступала. На территории, где находится ангар, размещены также промышленные организации, автосервис, кафе.