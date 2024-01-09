Замминистра обороны Криворучко исполнил мечту мальчика из Таганрога

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего Максима из Таганрога побывать на детском представлении в Кремле. Мальчик по его приглашению вместе с мамой посетил главную новогоднюю елку страны.

Также школьника пригласили в подмосковный парк «Патриот», где для него была организована отдельная программа посещения. Максим полетал на тренажерах ударного вертолета Ми-24 и фронтового истребителя МиГ-29. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, для мальчика и его мамы организовали экскурсию по музейным площадкам «Патриота», партизанской деревне и конному комплексу.

Напомним, всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в шестой раз. Она приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство праздничного волшебства.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.