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Экс-игрок ЦСКА и сборной Украины Шершун умер в возрасте 42 лет

В составе московского клуба защитник Богдан Шершун дважды выиграл чемпионат России и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2004/2005.
Максим Крюков 2024-01-08 19:21:01
© Фото: uafukraine, Telegram

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной Украины по футболу Богдан Шершун скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

В составе «армейцев» футболист дважды выиграл чемпионат России и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2004/2005. За юниорские и молодежные сборные Украины он сыграл в общей сложности 30 матчей, в составе основной сборной Шершун провел четыре матча. Воспитанник днепропетровского футбола также выступал за такие клубы, как «Днепр», «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».

После окончания профессиональной карьеры Богдан играл в любительской команде «Случ», работал футбольным экспертом на телевидении, выступал за ветеранскую сборную Украины.

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