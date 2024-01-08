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На Ставрополье 7 человек погибли в ДТП с маршруткой

Пассажирский микроавтобус «ГАЗель» врезался в грузовик.
Сергей Лебедев 2024-01-08 18:59:01
© Фото: gibdd26, Telegram

Сегодня днем в Предгорном округе Ставропольского края на дороге «Новопавловск - Зольская - Пятигорск» столкнулись рейсовая маршрутка и грузовик. В аварии погибли 6 пассажиров и водитель микроавтобуса «ГАЗель».

По предварительным данным, 63-летний водитель маршрутки при повороте не уступил дорогу встречному КАМАЗу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Пассажир ГАЗели и водитель грузовика доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

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