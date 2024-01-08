В Новгородской области 4 человека погибли в ДТП из 30 машин

Сегодня днем на 526-м километре скоростной платной автомобильной дороги М-11 «Нева» в Новгородской области произошла массовая авария. На трассе столкнулись около 30 машин, сообщили в отделе ГИБДД «Новгородский».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, в том числе один несовершеннолетний. Информация по пострадавшим на данный момент уточняется.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Отмечается, что движение в сторону Москвы перекрыто.