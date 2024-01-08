Российские военные ударили по месту совещания украинских командиров

Российские войска нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й украинской бригады территориальной обороны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Также были поражены 113 артиллерийских подразделений националистов на огневых позициях. Кроме того, уничтожены военная техника и живая сила в 108 районах.

В МО РФ отметили, что удары наносились беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.