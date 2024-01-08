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Российские военные ударили по месту совещания украинских командиров

Также были поражены 113 вражеских артиллерийских подразделений.
2024-01-08 16:00:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские войска нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й украинской бригады территориальной обороны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Также были поражены 113 артиллерийских подразделений националистов на огневых позициях. Кроме того, уничтожены военная техника и живая сила в 108 районах.

В МО РФ отметили, что удары наносились беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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