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Появилось видео, на котором глава МЧС Волгограда желает сотруднику онкологии

Чиновник пожелал онкологии сотруднику МЧС и всей его семье за жалобу.
Елизавета Кондрикова 2024-01-08 15:30:01
© Фото: «Блокнот Волгоград», Вконтакте © Видео: «Блокнот Волгоград», Вконтакте

В сети появилось видео, на котором глава МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал заболеть онкологией сотруднику ведомства и его семье. Видео появилось на сайтах местных ресурсов «Блокнот Волгоград» и v1.ru в воскресенье 7 января, когда именно оно было снято, не уточняется.

«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», - сказал Любавин.

Сообщается, что чиновник выступал перед сотрудниками МЧС на селекторном совещании. Он заявил о поданной против него жалобе, после которой прокуратура начала проверку. Любавин добавил, что его обвиняют в лоббировании интересов банка, в котором работает его жена. Однако резко высказался против всех выдвигаемых обвинений. 

Видео прислали в редакцию v1.ru сотрудник МЧС. Любавин возглавляет региональное управление МЧС с 2020 года. 

Ни в пресс-службе ГУ МЧС России по области, ни сам Николай Любавин на запросы «Звезде» не отвечают.   

#Волгоградская область #МЧС России #угрозы #жалоба #сотрудник мчс
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