Москвичам пообещали финал «морозной серии» 8 января

Москвичам рассказали о том, какой будет температура в первые дни недели. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, череда аномально морозных дней в столице подходит в концу.

Эксперт объяснил, что понедельник, 8 января, в городе наступит финал «морозной серии», то есть это станем последним днем такого сильного холода.

«Уже к вечеру температура повысится до -14...-16 °С. Впрочем, это пока ещё заметно ниже нормы», - сказал он в разговоре с RT.

В первый рабочий день после праздников, 9 января, на погоду в Москве будет влиять «ныряющий циклон», который повысит температуру в городе еще больше - до -8...-10 °С.