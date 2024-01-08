На западе Киева улицы превратились в реки с фекалиями из-за прорыва канализации

Киевские улицы на Борщаговке превратились в реки с фекалиями, пишут местные жители и Telegram-каналы. Как утверждается, произошел прорыв канализации.

При этом в городской администрации заявили, что повредился именно водопровод и по улицам растекается холодная вода. В то же время киевляне в социальных сетях жалуются на резкий запах и грязь.

«Повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна», - говорится в сообщении киевских властей.

Сейчас на месте работают специалисты «Киевавтодора». Они ликвидируют последствия прорыва, дорожники проводят специальную обработку пострадавшей улицы.