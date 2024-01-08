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Врач Разаренова рассказала, чем может быть опасен плавленый сыр

Плавленые сыры не стоит рассматривать как альтернативу натуральному, их составы существенно различаются.
Елизавета Кондрикова 2024-01-08 12:03:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Норма потребления плавленого сыра в день равна одной-двум ложкам, его состав существенно отличается от классического сыра, рассказала врач-диетолог Александра Разаренова. В составе плавленых сыров отмечают различные пищевые добавки.

«Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры», - сказала врач в интервью Радио Sputnik

Плавленые сыры изготавливаются из обычных сыров с добавлением большего количества соли, консервантов и жиров. Его чрезмерное потребление грозит повышенным содержанием холестерина в крови, ожирением и диабетом. Также у некоторых людей могут начаться аллергические реакции.

Такой сыр не стоит принимать как альтернативу обычному и важно выбирать качественные виды. Специалист добавила, что при каких-либо заболеваниях необходимо проконсультироваться с врачом.

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