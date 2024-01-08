Корабли ЧФ отработали уничтожение БПЛА и безэкипажных катеров в Черном море

Отряд боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) провел учение, в котором экипажи отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Корабли провели артиллерийскую стрельбу и бомбометание в ночное и дневное время, сообщает Минобороны России.

Учение прошло в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины.

Сначала экипажи патрульных кораблей отработали действия при обнаружении БПЛА противника. Беспилотник был условно уничтожен корабельным артиллерийским комплексом.

«В данный момент корабли осуществляют сопровождение судов для их безопасного перехода в назначенный пункт базирования. На переходе корабль выполнял боевое упражнение. Все задачи выполнили на отлично. У нас уже были случаи, когда корабли отражали нападение противника безэкипажными катерами. Все корабли с задачами справились на "отлично"», - рассказал помощник командира корабля.

В ходе учения отряд получил данные о безэкипажных катерах противника в районе выполнения задач. Их уничтожили огнем корабельной артиллерии.

«Атака БЭКов происходила в ночное время. Моим расчетом было уничтожено три безэкипажных катера. Волнение моря было примерно два балла. Двигались они незакономерными курсами, приходилось управлять артиллерийской установкой вручную и наводиться по ближайшим целям. За ночь было уничтожено три БЭКа. Они несли угрозу гражданским судам, а также нашим кораблям. Все это происходило в нейтральных водах. Мы отрабатывали действия при отражении атаки безэкипажных катеров, наблюдали за работой артиллерийской установки - как она себя ведет, максимальную скорострельность, дальность стрельбы и углы наводки. Она показала себя с лучшей стороны», - рассказал участвовавший в учении офицер.

Корабли Черноморского флота продолжают выполнять задачи по патрулированию акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.