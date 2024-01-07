Разведчики ВДВ уничтожили FPV-дроном минометный расчет ВСУ в дельте Днепра

Подразделения Воздушно-десантных войск используют полученную от разведки информацию для нанесения ударов по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ в зоне спецоперации.

На Херсонском направлении разведчики одного из соединений ВДВ скрытно подобрались к левому берегу Днепра, где начали проводить разведку противника в островной зоне дельты.

Разведгруппа, заметив в нескольких километрах противника, использовала имеющиеся несколько минут, чтобы развернуться, запустить FPV-дрон и поразить обнаруженный минометный расчет ВСУ на огневой позиции.

Через несколько минут после запуска беспилотника прекратился беспокоящий огонь минометного расчета противника.

Старший разведчик одного из соединений ВДВ с позывным «Зенит» рассказал, что бойцы пытаются оттеснить украинских националистов. Десант, по его словам, выполняет наиболее важные задачи и там, где фронт наиболее уязвим.

«Работаем непосредственно пехотой во взаимодействии с тяжелой техникой: танками и БМП. Также нас поддерживает артиллерия, плюс БПЛА, "Ланцеты" и беспилотники FPV, которые уничтожают подвоз и ротацию противника», - пояснил боец Воздушно-десантных войск.

Разведчики вернулись с боевого задания с новыми разведывательными данными и без потерь.

Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.