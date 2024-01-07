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В Иркутской области задержали водителя без прав, устроившего погоню с полицейскими

Сотрудники ГИБДД в Черемховском районе Иркутской области начали догонять водителя, ехавшего на высокой скорости и проигнорировавшего требования об остановке.
Дарина Криц 2024-01-07 06:42:01
© Фото: mvd_38, Telegram

В Иркутской области при патрулировании села Голуметь Черемховского района сотрудники ГИБДД задержали местного жителя, который ехал на большой скорости, не имея водительских прав. Кадры погони за нарушителем опубликовал региональный главк МВД.

«Сотрудники ГИБДД в ходе патрулирования села Голуметь Черемховского района заметили автомобиль, который ехал на высокой скорости, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения», - сообщили правоохранители.

Водитель белой машины проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться. В результате они погнались за нарушителем безопасности дорожного движения, создававший опасность для дорожного движения.

Полицейским удалось догнать водителя белой машины. За рулем оказался 18-летний житель Черемховского района, не имевший водительских прав.

В отношении нарушителя правоохранители составили четыре протокола об административных правонарушениях.

 

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