Ретейлеры объяснили исчезновение курицы в магазинах морозами

Поставки курятины в некоторые регионы России были задержаны из-за непогоды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей торговой сети.

Отмечается, что в первые дни наступившего 2024 года в некоторые регионы не пришли вовремя поставки охлажденной птицы. Причиной всему сильнейшие снегопады и морозы.

Ожидается, что в ближайшее время график поставок будет восстановлен и охлажденная курица снова появится в магазинах.

По словам еще одного источника в другой торговой сети, «проблем» с крицей нет, птица есть и у поставщиков, и у самой сети, но такие истории могут случаться во время праздников.

Ранее жители Екатеринбурга, Самары и Челябинска пожаловались на пропажу охлажденной птицы в части магазинов. Власти городов заверили, что причин для беспокойства нет.

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