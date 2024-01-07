Сотрудники СК прибыли с обысками в котельную в Подольске

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Московской области проводят обыски в котельной, которая должна была отапливать дома жителей Подольска. Видео опубликовало в Telegram-канале ведомства.

«В Подольске следователи и криминалисты подмосковного СК проводят обыски в организации, обслуживающей котельную, где произошел прорыв теплотрасс, в результате которого местные жители остались без теплоснабжения и горячей воды», - сообщило СК РФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отключения отопления в жилых домах подольского микрорайона Климовск. По результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.