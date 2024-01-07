Захарова высмеяла идею главы МИД Италии о создании армии ЕС

Вместо создания собственной армии Евросоюза сначала стоит решить вопросы с беженцами и гуманной охраной границ. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в "общую кассу" (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности?» - спросила Захарова.

Захарова также обратила внимание, что прежде, чем планировать создание армии ЕС, Европе необходимо подумать о разработке собственной вакцины от ковида, научиться гуманно охранять границы и решать вопросы с беженцами и мигрантами.

Кроме того, по словам официального представителя МИД РФ, ЕС стоит определиться с топливом для техники.

«А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападёт на тех, на кого он укажет», - добавила Захарова.

Так Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о призыве организовать собственные ВС, которые могли бы помочь с поддержанием мира и предотвращением конфликтов.

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