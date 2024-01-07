В Подмосковье при загадочных обстоятельствах пропал репер Sir-J

В Подмосковье на протяжении недели разыскивается один из старейших рэперов России Сергей Булавинцев, известный как Sir-J. Информация и анкета с приметами пропавшего опубликована на форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Отмечается, что в последний раз местоположение Булавинцева было известно 30 декабря 2023 года: рэпер вернулся с концерта в Калининграде, его заметила камера видеонаблюдения по пути на свой загородный участок в Расторгуево. В тот же вечер на даче рэпера произошел пожар, но после тушения жертв в доме не обнаружили.

Sir-J организовывал проект D.O.B. Community в 1994-м году с Олегом «Ladjak» Жиляковым. В 2001-м году у группы вышел дебютный альбом «100 преград преодолев». В узких кругах Сергея Булавинцева называют «рэп-ветераном».