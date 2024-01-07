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В Петербурге в возрасте 84 лет ушел из жизни режиссер Олег Рябоконь

Он работал в кино и на телевидении, снял более десяти фильмов, в том числе «Али-Баба и сорок разбойников» с Олегом Табаковым в главной роли.
Ирина Елагина 2024-01-07 14:59:01
© Фото: kinopoisk.ru

Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет 6 января. Об этом сегодня сообщили в региональном отделении Союза кинематографистов РФ.

Олег Рябоконь - выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Он работал в кино и на Ленинградском телевидении, снял более десяти фильмов.Среди его известных работ - «Али-Баба и сорок разбойников» 1983 года с Олегом Табаковым в главной роли.

Он любил творить в жанре музыкального кино, сам писал тексты песен. Сотрудничал с Михаилом Боярским на съемках ролика к Играм-1980 «Олимпийская надежда», группой «Песняры» и с Николаем Карачинцевым: музыкальный фильм «Один за всех!» стал его музыкальным кинобенефисом.

Долгое время учил студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения режиссуре телевизионных программ.

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