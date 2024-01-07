МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская шорт-трекистка Середа умерла от гриппа в 20 лет

Спортсменка ушла из жизни из-за осложнения на фоне гриппа.
Игнат Далакян 2024-01-07 12:24:01
© Фото: Союз конькобежцев России

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа заболела гриппом и умерла из-за осложнений на фоне заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Как передает РИА Новости сообщение, в организации все до сих пор шокированы случившимся. Собеседник агентства рассказал, что девушка заболела гриппом перед праздниками, затем ей стало хуже, и пришлось госпитализировать.

«К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало. Нам сказали, что у нее был грипп», - рассказали в пресс-службе СКР.

Российская спортсменка в 2022 году победила на Кубке России в составе эстафетной команды. Анастасия Середа ушла из жизни в возрасте 20 лет. Президент Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков в беседе с агентством сообщил, что шорт-трекистки пройдут 8 января в Саранске.

#в стране и мире #Трагедия #грипп #спортсменка #осложение #Анастасия Середа #Союз конькобежцев России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»