Российская шорт-трекистка Середа умерла от гриппа в 20 лет

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа заболела гриппом и умерла из-за осложнений на фоне заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Как передает РИА Новости сообщение, в организации все до сих пор шокированы случившимся. Собеседник агентства рассказал, что девушка заболела гриппом перед праздниками, затем ей стало хуже, и пришлось госпитализировать.

«К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало. Нам сказали, что у нее был грипп», - рассказали в пресс-службе СКР.

Российская спортсменка в 2022 году победила на Кубке России в составе эстафетной команды. Анастасия Середа ушла из жизни в возрасте 20 лет. Президент Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков в беседе с агентством сообщил, что шорт-трекистки пройдут 8 января в Саранске.