На Краснолиманском направлении спецоперации военнослужащие группировки войск «Центр» отразили две атаки украинских войск. Об обстановке за прошедшие сутки сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

В районе Серебрянского лесничества мотострелковые бригады группировки отразили две атаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины и 63-й мехбригады ВСУ.

«Огнем стрелкового оружия при поддержке артиллерии противник был уничтожен. Артиллерия группировки поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы в районах Дроновки, Северска, Червона Диброва», - рассказал он.

Потери украинских националистов за сутки составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровая самоходная гаубица 2C3 «Акация» и 122- миллиметровая гаубица Д-30.

Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.