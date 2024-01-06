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ВСУ лишились двух гаубиц и порядка 90 бойцов на Краснолиманском направлении СВО

Группировка «Центр» поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе во время контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дроновка, Северск, Червона Диброва.
2024-01-06 06:39:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Краснолиманском направлении спецоперации военнослужащие группировки войск «Центр» отразили две атаки украинских войск. Об обстановке за прошедшие сутки сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

В районе Серебрянского лесничества мотострелковые бригады группировки отразили две атаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины и 63-й мехбригады ВСУ.

«Огнем стрелкового оружия при поддержке артиллерии противник был уничтожен. Артиллерия группировки поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы в районах Дроновки, Северска, Червона Диброва», - рассказал он.

Потери украинских националистов за сутки составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровая самоходная гаубица 2C3 «Акация» и 122- миллиметровая гаубица Д-30.

Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.

#Минобороны РФ #гаубица #ВСУ #спецоперация #д-30 #2С3 «Акация» #краснолиманское направление #группировка «Центр»
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