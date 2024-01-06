Два человека погибли и 14 пострадали при взрыве автобуса в Афганистане

В результате подрыва автобуса в Афганистане погибли два человека и еще 14 получили ранения. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что взрыв произошел вечером шестого января в 18:30 по местному времени в столице Афганистана городе Кабул в районе Дашт-э-Барчи.

«По предварительным данным, два человека погибли и 14 получили ранения», - приводит издание слова сотрудников полиции.

На кадрах пользователей соцсетей видно, что пламя охватило весь автобус.

В ноябре 2023 года в результате подрыва пассажирского автобуса в Кабуле погибли семь человек и 20 получили ранения.

Кабул является самым крупным городом Афганистана. Там проживает более четырех миллионов человек.