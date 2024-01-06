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В храмах Белгорода отменили ночные богослужения в Рождество Христово

Светские и духовные власти Белгорода договорись об отмене ночной Рождественской литургии.
Ирина Елагина 2024-01-06 16:37:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн по просьбе белгородской мэрии отменил богослужения в ночь на Рождество Христово. О принятой договоренности сообщил глава городской администрации Валентин Демидов.

«По согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены», - говорится в публикации Демидова в Telegram.

Он пояснил, что решение принято «в связи с оперативной обстановкой».

Напомним, что с конца декабря Белгород подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ: ежедневно российская ПВО сбивает ракеты противника на подлете к городу, счет идет на десятки уничтоженных воздушных целей. В результате бомбардировок погибли более 20 человек, свыше сотни ранены.

Ранее сообщалось, что белгородские власти приняли решение о продлении школьных каникул и переводе вузов и техникумов на дистанционное обучение.

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