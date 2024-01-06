Россиянин разбился при падении с высоты в Паттайе

На восточном побережье Таиланда в курортном городе Паттайя погиб гражданин России после падения с восьмого этажа своего кондоминиума. Об этом в субботу сообщило издание Pattaya News.

Тело 42-летнего резидента жилого комплекса, имевшего гражданство РФ, обнаружили сотрудники полиции в 3 часа утра по местному времени. По сообщению охранника кондоминиума Кайчай Пхыанпхисавонг, мужчина вел себя странно и хлопал дверью кондоминиума за два часа до инцидента. Полицию вызвали обеспокоенные поведением россиянина жильцы, после чего мужчина скрылся и через час охранник услышал звук удара о землю, где и обнаружил погибшего.

Первичный осмотр сотрудников правоохранительных органов не установил видимых признаков насильственной смерти на теле россиянина. Его тело передадут судмедэкспертам для установки точной причины гибели, полиция проводит расследование для установления причин гибели мужчины.