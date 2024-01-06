Следователи начали проверку по факту смерти шеф-редактора ГТРК Кубань Коноваловой

В СУ СКР по Краснодарскому краю приступили к расследованию обстоятельств смерти шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой и ее бывшего мужа, тела которых обнаружили накануне в доме в Офицерском проезде в Краснодаре.

О причинах смерти пока ничего не известно.

«При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено», - уточнили в региональном СКР.

По данным «Коммерсанта», не исключается версия отравления.



Зоя Коновалова долгое время работала в столичных СМИ, корреспондентом на радио «Маяк» и «Юность», в 2003 году переехала в Краснодарский край, возглавляла дирекцию информационного вещания ТК «Кубань 24», была руководителем интернет-группы ГТРК «Кубань».