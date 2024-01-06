Корабли четырех флотов и Каспийской флотилии зрелищно поборолись за приз Главкома ВМФ

Экипажи надводных кораблей всех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России продемонстрировали успешное применение ракетного оружия и артиллерии для нанесения ударов по воздушным, морским, береговым и наземным целям, что стало одним из качественных показателей их боевой подготовки.

Из 38 конкурсов на приз Главкома ВМФ по различным видам боевой подготовки в 2023 году 8 состояли из упражнений с применением ракетных и артиллерийских стрельб.

Ракетные крейсеры состязались в уничтожении кораблей крылатыми ракетами. Лидером стал экипаж ракетного крейсера «Варяг» Тихоокеанского флота, который во время учения «Финвал-2023» успешно выполнил стрельбу главным комплексом по сложной мишенной позиции в Беринговом море.

Лучшим по уничтожению кораблей противника с выполнением ракетных стрельб среди многоцелевых надводных кораблей стал экипаж корвета «Гремящий» ТОФ.

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота получил первенство среди многоцелевых надводных кораблей по уничтожению наземных объектов крылатыми ракетами.

Ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан» и малые ракетные корабли «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич», входящие в корабельную ударную группу Каспийской флотилии, выиграли состязания по уничтожению морских и подавлению береговых целей с выполнением артиллерийских стрельб между тактическими группами надводных кораблей.

Группа малых ракетных кораблей Балтийского флота «Зеленый Дол» и «Град» стала первой среди тактической группы, зенитными стрельбами отражавшей средства воздушного нападения «противника».

Первыми среди тактических групп ракетных катеров по уничтожению кораблей стала ударная группа из катеров «Ивановец» и «Р-60» Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

Лучшей по поражению корабельных группировок и наземных объектов с выполнением совместных ракетных стрельб стали разнородные ударные силы Черноморского флота под командованием контр-адмирала Владимира Кузьмина.

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» - головной корабль проекта 22350 и первый носитель гиперзвукового ракетного оружия - выиграл состязания между кораблями, состоящими на боевой службе.

Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.