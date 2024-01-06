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Путин отметил храбрость трех частей в зоне СВО присвоением гвардейского звания

Почетного гвардейского наименования удостоены 55-я отдельная мотострелковая бригада (горная), 40-й инженерно-саперный полк и 10-й полк РХБЗ.
Ирина Елагина 2024-01-06 14:03:01
© Фото: РИА Новости

Три воинских соединения ВС РФ удостоены почетного гвардейского наименования за героизм в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав с заслуженной наградой.

Как сообщает пресс-служба Кремля, высокой чести удостоены 55-я отдельная мотострелковая бригада (горная), 40-й инженерно-саперный полк и 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты.

В поздравительной телеграмме от главы государства в адрес командования и личного состава отмечено, что умелые и решительные действия военнослужащих в зоне СВО стали «образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма».

«Убежден, вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан»,- подчеркнул верховный главнокомандующий.

Напомним, что звание гвардейской в Российской армии - это высокая честь и знак признания особых заслуг, массового героизма при защите Отечества.

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