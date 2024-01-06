Вооруженные силы РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» под Красноармейском в ДНР.

Вместе с этим, ракетными войсками, артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками группировки войск ВС РФ поразили 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 138 районах. Информацию о ситуации в зоне СВО сообщило Минобороны России.

Также за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении украинские националисты потеряли до 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

При поддержке артиллерии подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.