Расчеты «Искандеров» Балтфлота отработали групповой удар по позициям противника

Балтийский флот провел тренировку групповых ударов из ОТРК «Искандер» по позициям противника. Пуски ракет провели на одном из полигонов в Калининградской области.

По информации пресс-службы Балтийского флота, по легенде тренировки пуски ракет производились по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника.

«Получив координаты, расчеты ОТРК "Искандер-М" выполнили учебные (электронные) пуски крылатых ракет по объектам "противника"», - отметили представители командования.

Уточняется, что в плановой тренировке одновременно задействовали несколько оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», что обеспечило нанесение группового ракетного удара.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.