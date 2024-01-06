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Расчеты «Искандеров» Балтфлота отработали групповой удар по позициям противника

Тренировочные пуски ракет прошли на одном из полигонов в Калининградской области.
2024-01-06 12:46:01
© Фото: Министерство обороны РФ

Балтийский флот провел тренировку групповых ударов из ОТРК «Искандер» по позициям противника. Пуски ракет провели на одном из полигонов в Калининградской области.

По информации пресс-службы Балтийского флота, по легенде тренировки пуски ракет производились по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника.

«Получив координаты, расчеты ОТРК "Искандер-М" выполнили учебные (электронные) пуски крылатых ракет по объектам "противника"», - отметили представители командования.

Уточняется, что в плановой тренировке одновременно задействовали несколько оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», что обеспечило нанесение группового ракетного удара.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

#армия #Балтийский флот #Искандер-М #тренировка #групповой удар #учебный пуск ракет
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