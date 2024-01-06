Telegraph: полиция Британии тайно проводила распознавание лиц по базе паспортов

Полиция тайно использует паспортные данные британцев для распознавания лиц в толпе и иных местах массового скопления людей. Источники Telegraph поделились эксклюзивной информацией о незаконно вторжении государства в частную жизнь.

По данным редакционных осведомителей, полиция загрузила в серверы распознавания лиц в служебных камерах наружного видеонаблюдения паспортные данные британцев. Речь идет об использовании данных о 46 миллионов человек.

«Выяснилось, что за первые девять месяцев 2023 года силовики провели поиск в базе данных паспортов Великобритании с использованием технологии распознавания лиц более 300 раз», - говорится в публикации.

В издании отмечено, что полученная в ходе журналистского расследования информация «вызывает обеспокоенность среди депутатов и наблюдателей по поводу последствий для защиты данных и отношений между гражданином и государством».

Эта тема не первый раз поднимается в английских СМИ. Ранее Guardian сообщала, что в полиции воспринимают распознавание лиц как способ облегчить работу сыщиков, как это случилось с использованием криминалистами данных ДНК - все это помогает поимке разыскиваемых преступников. Но правозащитники полагают, что полезность новых технологий для полиции - не повод отменять права человека, так как «это кратчайший путь к широко распространенной слежке со стороны государства».



