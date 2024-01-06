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Рождественская служба в Главном храме ВС РФ: прямая трансляция

Кирилл Кунецкий 2024-01-06 23:27:01
© Фото: МО РФ

Праздничное Рождественское Богослужение проходит сегодня в стенах Главного храма Вооруженных Сил России, сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Божественную Литургию возглавит владыка Феогност, митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Главный храм ВС РФ появился в парке «Патриот» к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, этот Храм - посвящение русскому солдату, первое рождественское богослужение было проведено здесь в 2021 году.

#праздник #Рождество #Главный храм Вооружённых сил #Прямая трансляция #богослужение
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