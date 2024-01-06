В Минздраве назвали способ без стресса вернуться в рабочий режим после праздников

Психолог, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе со «Звездой» рассказал, как эффективно вернуться в рабочий режим после праздников.

«Во-первых, очень важно то, как мы выходные проводим. Если мы в выходные по ночам смотрим всякие сериалы, пьем и отъедаемся, а потом днем спим, то в рабочий ритм войти будет гораздо сложнее, чем если мы поддерживаем здоровый образ жизни», - рассказал эксперт.

Он отметил, что организм не отдыхает, когда люди днем спят, а по ночам «пьют, гуляют и веселятся». В этом случае, по словам психолога, организм только напрягается. Хорс объяснил, что при таком варианте отдыха не отдыхает и психика человека. Перед самой работой начинается сопротивление организма, и человек не чувствует себя отдохнувшим.

«Выходя на работу, важно не наваливать все сразу. То есть не требовать от себя быть стопроцентно эффективным», - сказал психолог.

Хорс посоветовал на первое время ставить реалистичные планы в работе, поскольку перерыв сказывается на трудовой эффективности.

«Выходя после отпуска в первую неделю себе и своим сотрудникам желательно ставить реалистичные планы с пониманием, что нужно и психике, и физиологии нашей "разогнаться". Это как на любой спортивной тренировке, есть такой этап - разминка», - объяснил эксперт.

Психолог отметил, что не менее важным является не требовать максимальной эффективности от других людей, поскольку, к сожалению, не все люди из праздников выходят отдохнувшими и настроенными показывать максимальную эффективность. Для того, чтобы лишний раз не расстраиваться, Хорс советует не создавать иллюзий и завышенных ожиданий от эффективности остальных людей.

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