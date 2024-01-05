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Дочь режиссера «Алисы из страны чудес» Демидовой рассказала о смерти матери

Режиссеру стало плохо 30 декабря, после чего ее госпитализировали.
Никита Черненко 2024-01-05 19:30:01
© Фото: Елена Демидова, ВКонтакте

Светлана Демидова, дочь автора фильмов «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра» и «Саша, Лена и Железный  дракон» Елены Демидовой сообщила, что у режиссера случился приступ васкулита и сильно заболели ноги 30 декабря. Об этом Светлана сообщила в своих соцсетях.

Дочь погибшей сообщила, что приступ васкулита «никак не заканчивался», и Елену Демидову отвезли в больницу на Виноградова.

«Сегодня утром вызвали в очередной раз "скорую", маму отвезли в Виноградова, её ноги и сердце не понравились врачам. У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили», - написала Светлана.

Елена Демидова умерла 4 января в возрасте 59 лет. Режиссер закончила МВТУ имени Баумана в 1987-м году, Воронежский государственный университет в 1997-м году и киношколу в 2006 году, она имела образование инженера, историка и режиссера. Демидова входила в союз кинематографистов, Гильдию кинорежиссеров РФ и Гильдию неигрового кино. В ее портфолио входила работа с киностудией имени М. Горького, финским телеканалом YLE и российским каналом «Культура».  

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