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Axios: Джон Кирби и Карин Жан-Пьер вступили в битву за подиум в Белом доме

По данным СМИ, за внешне благополучным климатом в отношениях сотрудников администрации Байдена скрывается «напряженная битва».
Ирина Елагина 2024-01-05 18:49:01
© Фото: Yuri Gripas, CNP, Globallookpress

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ведут напряженную борьбу «за подиум» - лидерство в президентской администрации. Об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленных лиц в окружении Байдена.

Формально их полномочия разделены границами США: ниша Жан-Пьер - вопросы внутренней политики, Кирби отвечает за международную повестку, и на публике оба ведут себя в соответствии с протоколом.

«Однако за сценой их отношения наполнены напряженностью», - отмечают эксперты.

Камнем преткновения стали предпочтения Байдена, который периодически выделяет Кирби и берет не только в международные поездки, но во время визитов внутри США.

«Кирби стал более влиятельным на публике, а за кулисами он добился близких отношений с президентом. Байден часто просит Кирби проводить для себя персональный брифинг», - заметили эксперты.

Источники издания считают, что напряженные отношения двух человек на важных постах в Белом доме могут помешать переизбранию Байдена. По их мнению, «Жан-Пьер, и Кирби должны отбросить любые разочарования и принять эту договоренность, учитывая хаотичный мир и предстоящие важные выборы».

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