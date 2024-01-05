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В Сочи из-за угрозы схода лавин закрыли часть горнолыжных трасс

Для принудительного схода снежных лавин в горах произвели 25 выстрелов.
Ирина Елагина 2024-01-05 17:50:01
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости

Любителям горнолыжного отдыха в Сочи запретили катания из-за угрозы схода снежных лавин. О опасности предупредила городская администрация.

«Четвертого января произведено 25 выстрелов для принудительного спуска лавин», - говорится в распространенной информации.

Власти города объяснили, что в горах сейчас непогода - вечером в пятницу ожидаются метели, и просят горнолыжников не рисковать и не искать для катания открытые, но не оборудованные трассы.

Штормовое предупреждение распространяется и на прибрежную зону Сочи. Здесь прогнозируются ливни с ветром и подъем рек с угрозой затопления.
После дождей жители ряда районов региона уже зафиксировали подтопления.

В мэрии Сочи уточнили, что непогода не повлияла на деятельность международного аэропорта в Адлере, самолеты курсируют по расписанию.

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