В Сочи из-за угрозы схода лавин закрыли часть горнолыжных трасс

Любителям горнолыжного отдыха в Сочи запретили катания из-за угрозы схода снежных лавин. О опасности предупредила городская администрация.
«Четвертого января произведено 25 выстрелов для принудительного спуска лавин», - говорится в распространенной информации.
Власти города объяснили, что в горах сейчас непогода - вечером в пятницу ожидаются метели, и просят горнолыжников не рисковать и не искать для катания открытые, но не оборудованные трассы.
Штормовое предупреждение распространяется и на прибрежную зону Сочи. Здесь прогнозируются ливни с ветром и подъем рек с угрозой затопления.
После дождей жители ряда районов региона уже зафиксировали подтопления.
В мэрии Сочи уточнили, что непогода не повлияла на деятельность международного аэропорта в Адлере, самолеты курсируют по расписанию.
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