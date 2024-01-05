В поселке Лебяжье Ленобласти пожар повредил домовой храм Николая Чудотворца

Домовой храм св. Николая Чудотворца в поселке Лебяжье Ленобласти пострадал во время пожара 5 января. С пламенем в деревянном здании храма боролись несколько расчетов противопожарной службы. Подробности происшествия рассказали в МЧС и поделились кадрами видео тушения пламени.

Огонь охватил часть здания между вторым этажом и чердаком, открытым пламенем горели перекрытия. По данным МЧС, площадь возгорания не превысила 35 кв.м., но учитывая, что здание построено из дерева и относится к объектам культурного наследия начала XX века, пожару присвоили повышенный номер сложности с привлечением четырех расчетов.

В 14:31 пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации открытого горения. Пострадавших нет.

Домовый храм святителя Николая Чудотворца в Лебяжье построили в 1902 году - внутри здания Лоцманского собрания. Это был поселок, в котором жили только лоцманы и их семьи, с 1870-х годов здесь существовала крупнейшая в империи лоцманская школа. Домовой храм знаменит тем, что его освящение совершил протоиерей кронштадтского Андреевского собора Иоанн Сергеев - известный в православном мире как праведный Иоанн Кронштадтский.