МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer

Экипаж самолета благополучно катапультировался.
Игнат Далакян 2024-01-05 11:44:01
© Фото: Senior Airman Ryan Hayman, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Соединенных Штатах потерпел крушение американский стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer. Он разбился во время посадки в штате Южная Дакота. Об этом говорится в сообщении командования ВВС США.

«Во время инцидента он выполнял тренировочную миссию. На борту находились четыре члена экипажа. Все благополучно катапультировались», - цитирует сообщение Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 4 января. На базе ВВС Элсуорт сообщили, что авария зафиксирована в 17:50 по местному времени. Экипаж проводил учебный полет, который закончился крушением самолета.

Издание сообщает, что по данным автоматизированного метеорологического оборудования, во время аварии была плохая видимость, минусовая температура и низкая облачность.

B-1 является сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком, который принят на вооружение в 1980-х годах. Самолет использовался для поддержки присутствия американских бомбардировщиков в АТР. Также он применялся для проведения миссий воздушной поддержки американских операций в Афганистане.

#в стране и мире #бомбардировщик #сша #крушение #b-1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»