В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer

В Соединенных Штатах потерпел крушение американский стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer. Он разбился во время посадки в штате Южная Дакота. Об этом говорится в сообщении командования ВВС США.

«Во время инцидента он выполнял тренировочную миссию. На борту находились четыре члена экипажа. Все благополучно катапультировались», - цитирует сообщение Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 4 января. На базе ВВС Элсуорт сообщили, что авария зафиксирована в 17:50 по местному времени. Экипаж проводил учебный полет, который закончился крушением самолета.

Издание сообщает, что по данным автоматизированного метеорологического оборудования, во время аварии была плохая видимость, минусовая температура и низкая облачность.

B-1 является сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком, который принят на вооружение в 1980-х годах. Самолет использовался для поддержки присутствия американских бомбардировщиков в АТР. Также он применялся для проведения миссий воздушной поддержки американских операций в Афганистане.