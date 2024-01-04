Два человека погибли при взрыве и обрушении кафе в казахстанском Уральске

В здании кафе в Уральске произошел хлопок газовоздушной смеси в 2 часа ночи. После этого в двухэтажном здании начался пожар.

«В результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв.м. и продолжительной площадью горения в 25 кв.м.», - цитирует Sputnik Казахстан сообщение ДЧС ЗКО.

В ДЧС подчеркнули, что пожар был ликвидирован в 02:40. Здание, где произошло возгорание, частично обрушилось.

На данный момент спасатели занимаются разбором завалов. Отмечается, что два человека стали жертвами случившегося. Согласно сообщению ДЧС, их личности устанавливаются. Также шесть человек пострадали в результате обрушения. Ведомство отмечает, что под завалами еще могут оставаться люди.