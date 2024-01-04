В Южно-Сахалинске водитель сбил людей на автобусной остановке, двое погибли

В Южно-Сахалинске на проспекте Мира выпивший водитель наехал на автобусную остановку, где находились люди. В результате инцидента погибли два человека, эту информацию подтвердили в ГИБДД.

Еще два человека, уточняет РИА Новости, пострадали, в том числе ребенок. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

«Расследование ДТП находится на моем личном контроле», - заверил он.

Мэр также пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Подробности инцидента не приводятся, информации о состоянии пострадавших на данный момент нет.