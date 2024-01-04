В возрасте 40 лет скончался звезда КВН Станислав Агафонов

На 41-ом году жизни скончался автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист шоу «Comedy Баттл» Станислав Агафонов. Новость сообщил директор Большого Московского цирка на проспекте Вернандского Эдгар Запашный.

«Умер Станислав Агафонов <...> Буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним», - написал Запашный в своем Telegram-канале.

По словам артиста, Агафонов был одним из самых титулованных авторов и руководителей команд КВН, в том числе команды «Сборная Большого Московского цирка».

Причина смерти артиста неизвестна.

Станислав родился в 1983 году в городе Братск Иркутской области. В 2018 году благодаря команде «Раисы» он стал чемпионом Высшей лиги КВН.