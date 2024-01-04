Умер актер из сериалов «Семнадцать мгновений весны» и «Папины дочки» Константин Желдин

На 91-м году жизни скончался актер, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин. Об этом сообщил ректор ГИТИС.

Желдин стал известен благодаря ролям в сериалах. В «Семнадцати мгновениях весны» он сыграл Холтоффа, в «Ликвидации» - бандита Штехеля, а в первой части сериала «Исаев» - галвного оценщика Гохрана Пожамчи.

Желдин учился в Театральном училище имени Щукина. После выпуска два года он работал в Театре на Малой Бронной, затем после двухлетнего перерыва на протяжении 34-х лет он служил в Театре на Таганке. С 2000 года он работал в театре «Около дома Станиславского».

Кроме того, на счету артиста роли в таких сериалах, как «Закрытая школа», «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Шекспиру и не снилось», «Закон и порядок: Преступный умысел».