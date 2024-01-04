В Дагестане мощный пожар уничтожил здание спортивной школы

Здание спортивной школы сгорело в результате пожара в дагестанском селе Агвали во второй половине дня 4 января. МЧС поделилось кадрами с места происшествия и сообщило подробности инцидента.

На кадрах видео одноэтажное синее здание спортшколы объято языками пламени, черные и серые клубы дыма поднимаются по долине в горы. За происходящим наблюдают десятки местных жителей, и видят, как школа сгорает на глазах.

«В 17:31 пожар локализован. Пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

В республиканской прокуратуре по факту пожара в высокогорном селе начали проверку.