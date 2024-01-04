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В Дептрансе назвали самые необычные вещи, которые забыли москвичи в метро в Новый год

Всего за 2023-й год пассажиры метро забыли более 50 тысяч предметов.
Алина Луговая 2024-01-04 17:41:01
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

В новогоднюю ночь москвичи забыли в столичном метро костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

«В новогоднюю ночь вы нас очень удивили! Костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары - именно эти предметы пассажиры оставили в метро в ночь с 31 декабря на 1 января», - говорится в сообщении в Telegram-канале

В Дептрансе добавили, что за 2023-й год пассажиры метро забыли более 50 тысяч предметов. Все забытые вещи были доставлены на склады. И даже в новогоднюю ночь сотрудники метро нашли около 270 забытых вещей.

В прошлом году в ночь с 31 декабря на 1 января москвичи потеряли в метро рождественский венок, фигурку и колпаки Деда Мороза. В тот раз на склады поступило 156 забытых вещей. За 2022-й год пассажиры потеряли 28,4 тысячи вещей.

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