В МОК подтвердили, что россиян не будет на юношеской зимней Олимпиаде в Канвондо

На зимних юношеских Олимпийских играх в Южной Корее не будет российских и белорусских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом. Об этом ТАСС завили в пресс-службе МОК.

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года», - пояснили в МОК.

В МОК уточнили, что квалификационные турниры, на которых разыгрывались «путевки» на Олимпийские игры, завершились в декабре и прошли без участия спортсменов из России.

Олимпиада-2024 среди юношей пройдет с 19 января по 1 февраля в Канвондо в Южной Корее по всем традиционным зимним видам спорта хоккея и фигурного катания до фристайла и шорт-трека.