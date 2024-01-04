МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МОК подтвердили, что россиян не будет на юношеской зимней Олимпиаде в Канвондо

Квалификационные турниры завершились в декабре и прошли без участия россиян.
Ирина Елагина 2024-01-04 17:17:01
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

На зимних юношеских Олимпийских играх в Южной Корее не будет российских и белорусских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом. Об этом ТАСС завили в пресс-службе МОК.

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года», - пояснили в МОК.

В МОК уточнили, что квалификационные турниры, на которых разыгрывались «путевки» на Олимпийские игры, завершились в декабре и прошли без участия спортсменов из России.

Олимпиада-2024 среди юношей пройдет с 19 января по 1 февраля в Канвондо в Южной Корее по всем традиционным зимним видам спорта хоккея и фигурного катания до фристайла и шорт-трека.

#Спорт #в стране и мире #Олимпиада #Южная Корея #МОК #Российские спортсмены
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»