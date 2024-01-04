Пассажирка застрявшего под Челябинском поезда рассказала, что люди замерзают

Пассажиры трех пассажирских поездов застряли посреди снегов в Челябинской области из-за аварии с грузовым составом 4 января. «Звезде» удалось выйти на связь с пассажиркой одного из поездов и выяснить обстановку.

«В вагоне холодно, нет света и ноют дети. Все уже нервничают. С едой никто не рассчитывал, так долго ехать», - рассказала пассажирка поезда №346 Адлер-Нижневартовск.

Женщина пояснила, что они пытались выяснить причину задержки - они стоят уже более пяти часов - у начальника поезда.

«Мы в Челябинск прибыли с опозданием на два часа и с 11:50 (9:50 мск) тут стоим. Приходил начальник поезда, сказал у грузового состава впереди отпало колесо, починить или отогнать пока не могут. Принимается решение тащить состав обратно в Челябинск и пускать по другой ветке», - поделилась подробностями Оксана.

По данным СМИ, на Южно-Уральской железной дороге произошел сбой в движении поездов, из графика выбились три поезда: Адлер-Нижневартовск, Уфа-Новый Уренгой и Челябинск-Каменск-Уральский. Адлеровский поезд встал на одном из перегонов.