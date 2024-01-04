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Путин поздравил с 90-летием скульптора-монументалиста Церетели

Президент России отметил искреннее стремление скульптора-монументалиста служить отечественной культуре и его востребованность в ряде областей.
Дарина Криц 2024-01-04 11:53:01
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поздравил с 90-летием Народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств (РАХ), скульптора-монументалиста Зураба Церетели. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Президент отметил, что художник в полной мере раскрыл свой многогранный талант, добившись профессионального признания.

«За годы неустанного творческого поиска Вы в полной мере реализовали свой щедрый, многогранный, самобытный талант, добились высокого профессионального признания», - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Церетели искренне стремится служить отечественной культуре и востребован в общественной и организаторской деятельности, а также в педагогике. Он пожелал юбиляру здоровья и всего наилучшего.

В 2019 году Путин поздравлял Церетели, который в то время находился на острове в Карибском море за работой над статуей Христофора Колумба.

Вместе с этим свои поздравления Церетели направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, природный талант и постоянный труд помогли Церетели создать уникальные произведения, которые отличает «авторский стиль, новаторство и высокое мастерство».

«Ваше творчество по праву заслужило международное признание, внесло значительный вклад в развитие современного монументального и изобразительного искусства», - заявил Лукашенко.

По его мнению, деятельность Церетели будет помогать укреплению культурных связей между Белоруссией и Россией.

Зураб Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог, является послом доброй воли ЮНЕСКО, а с 1997 года президентом РАХ. Церетели основал Московский музей современного искусства и  Галерею искусств Зураба Церетели.

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