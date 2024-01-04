Telegraph: Британия признала нацеленность ударов Москвы на заводы ОПК в Киеве

Министерство обороны Великобритании признало, что целью удара ВС РФ по Киеву в начале января 2024 года стали военные заводы, выпускающие ракеты и дроны для применения в зоне вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, ВС РФ выпустили по украинским военным заводам до ста высокоточных боеприпасов.

«Согласно заявлениям Министерства обороны Великобритании, удары Москвы около сотней высокоскоростных снарядов на Киев и Харьков во вторник, скорее всего, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», - отмечено в публикации.

Издание со ссылкой на представителей британской разведки пишет также, что «российские войска наносят дальние удары по оборонной промышленности Украины, меняя тактику, поскольку Москва готовится к длительной войне».

Напомним, что в первые дни января 2024 года ВС РФ нанесли групповой удар по военным заводам в Киеве и окрестностях украинской столицы, где выпускались ракеты, БПЛА и ремонтировалась военная техника. Кроме того, точными ударами ВС РФ уничтожили склады с оружием и боеприпасами.



Западные эксперты признали, что украинская ПВО не смогла отразить удар ВС РФ, в результате ВСУ лишились ряда промышленных объектов и дорогостоящего вооружения, полученного от НАТО.